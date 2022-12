Les panneaux originaux de Sainte-Ode pour trier les déchets : on en parle même au Canada !

"Ce projet est mis en place dans le cadre du projet Clic for Wapp, explique Laurent Raskin, responsable du dossier au sein de la commune . Il faut réaliser différentes actions dont l’évaluation du niveau de propreté des lieux, puis un recensement des détritus laissés. Il faut rentrer ces chiffres tous les trimestres jusqu’en 2025."

Des mégots-votes

En parallèle à cela, des actions de prévention ont déjà été menées comme des bâches sur les abribus ou encore des mégots-votes à proximité des salles.

Des mégots-votes ? Il s’agit d’un cendrier géant, grâce auquel les fumeurs peuvent "voter". Une question leur est posée avec deux réponses possibles. Les fumeurs jettent leur mégot dans le compartiment correspondant à la réponse de leur choix.

Il y a également des endroits où les citoyens peuvent trouver du matériel pour récupérer les détritus. Et depuis peu, des panneaux de sensibilisation pas comme les autres ont été placés le long des routes.

"Nous avons eu des rencontres avec les citoyens pour pointer les zones noires de la commune, poursuit l’échevine Catherine Poos. Des endroits avaient été pointés comme le Stritchou (à proximité de la N4), la route bétonnée Lavacherie-Aviscourt, la route à Tillet allant vers Libramont ou encore la rue d’Hiémont à Lavacherie."

On en parle même au Canada

Pour lutter contre cela, 25 panneaux ont donc été installés. "Ils sont tous dédoublés et un a été triplé, poursuit M. Raskin. Nous avons fait appel à des habitants pour faire passer le message avec des slogans qui avaient été émis par le conseil des enfants." Et cette initiative entraîne de bons échos. "Nous avons même été relayés sur des groupes au Canada", se félicite encore l’échevine Poos qui annonce que la Commune passera aussi à la répression. "Nous installerons des caméras que nous ferons tourner dans les zones qui accueillent trop de déchets."

La Commune de Sainte-Ode a d’ores et déjà pointé la date du 25 mars pour participer à la nouvelle opération Be Wapp et propose toujours aux citoyens de profiter du matériel de nettoyage dès à présent. Il suffit pour cela de contacter Laurent Raskin au 061 210 451.