Anne Vandenbosch a été invitée au palais royal de Bruxelles. Elle fait partie de cette dizaine de personnes venues rencontrer le roi. La raison? Ce sont des héros du quotidien. Via la plateforme Be heroes, ils ont été nominés par des amis, des connaissances, pour que leur travail et leur dévouement soient mis en exergue.

10 héros et ceux qui les ont nominés ont été reçus par le roi Philippe au palais de Bruxelles. ©Jacques Duchateau

Pour les enfants sourds

Anne travaille dans un centre auditif. Elle est souvent confrontée à un souci avec ses plus jeunes clients: des enfants qui ne veulent pas porter leur appareil auditif. Alors elle a eu une idée toute simple: leur offrir un faux appareil auditif à faire porter à leur peluche ou leur doudou.

"J’ai expliqué au roi que ça avait démarré avec un groupe d’enfants sourds. J’ai envoyé à la maman un faux appareil auditif pour qu’elle puisse le mettre à la poupée de sa petite fille." Dès lors, la petite fille a réclamé son appareil, parce qu’elle voyait enfin quelqu’un qui lui ressemblait.

Avant cette réception au palais, ils étaient une cinquantaine à avoir défilé le 21 juillet dernier. Une façon de mettre en exergue ces héros du quotidien qui, souvent dans l’ombre ou l’anonymat, œuvrent au bien-être des autres. Des initiatives particulièrement appréciées par le roi qui a pris le temps de s’adresser à chacun d’entre eux et de relever la qualité de leur engagement.

De Sainte-Ode, Anne Vandenbosch (à gauche) et Hadewijch Verhoeven qui l’a nominée. ©© Jacques Duchateau