Élève à problèmes, Jérôme devient un élève en chemin : un livre qui parlera à bien des parents

Françoise Dessy, logopède à Bastogne, poursuit: " Ce 2elivre développe plus le côté familial et de l’entourage, avec les changements que va provoquer Jérôme, et sur le cheminement de ses proches". C’est qu’il n’est pas évident, pour sa maman, de comprendre Jérôme, elle qui est plutôt traditionnelle et qui donne une grande importance aux bons résultats, aux bonnes études, etc."Même si les résultats scolaires restent importants, ce livre est une invitation à voir les choses différemment qu’uniquement via ces résultats, indique l’autrice. Il s’adresse d’ailleurs plutôt aux parents et aux enseignants. Puis, s’il se lit plus comme un roman, nous proposons aussi des pistes de réflexions par rapport à tous les ados qui connaissent des difficultés."

À l’instar du premier livre, bien des parents s’identifieront dans "Je suis un élève en chemin"., leur permettant ainsi de comprendre qu’ils ne sont pas les seuls dans cette situation compliquée. Et qu’il est possible d’essayer de voir cela sous un angle différent, pour mieux comprendre son enfant. Un récit des plus utiles, car bien nombreuses sont les familles concernées par cette problématique.

«Je suis un élève en chemin», aux Éditions Memory, 172 p., 16 € en librairie ou sur www.editionsmemory.be.