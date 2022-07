La place d’Amberloup enfin inaugurée

Enfin, elle est terminée et elle a pu être inaugurée, la place Sainte-Mère-Église à Amberloup (Sainte-Ode). Elle a à présent fière allure avec sa halle qui accueillera notamment les marchés de terroir comme ce fut le cas jeudi dernier pour son retour pour la saison estivale. Sa partie boisée parfait également le travail pour la rendre encore plus agréable, prête à faire vivre la convivialité dans la localité. Pour cette inauguration, les adjoints au maire de Sainte-Mère-Église, Thierry Ourry et Philippe Nekrassof, avaient suivi la Voie de la Liberté depuis le kilomètre 0 jusqu’à quasiment la fin (à Bastogne) pour rejoindre la commune jumelée de Sainte-Ode. Deux communes qui se sont dit oui depuis 1989 avec des liens à présent indissociables tissés au fil des années par le comité de jumelage. "Les temps mouvementés que nous connaissons me permettent d’insister sur la chance que nous avons, nous Européens, de pouvoir nous rassembler librement sur cette place rénovée, a lancé le bourgmestre Pierre Pirard lors de l’inauguration. On ne peut rêver de meilleur contexte pour illustrer ce privilège que la tenue de ce premier marché de terroir de l’été. Il représente en effet une occasion unique et privilégiée de rencontre et de brassage de populations. À la fois moment et lieu de rencontres entre citoyens, il s’offre à nous au sein de notre lieu de vie, renforçant ce bon sentiment d’appartenance à notre entité."