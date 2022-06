Portes ouvertes ce samedi et nouveau roman chez les Éditions Memory de Tillet

Émilie Danhiez sort son premier roman Noctis aux Éditions Memory. Pour l’occasion, elle sera présente ce samedi 18 juin de 14 à 18 h pour une séance de dédicaces dans les locaux de la maison d’édition à Tillet, en face de l’église, durant une après-midi portes ouvertes estivales. « Adolescente, j’ai commencé à lire des romans qui m’ont captivée et comme je restais sur ma faim, dit l’auteure de La Louvière, j’avais le besoin de créer mes propres univers pour satisfaire mon imagination. C’est comme ça qu’est né Noctis, sur les bancs de l’école. C’est bien plus tard que je me suis remise à l’écriture, toujours hantée par mes personnages. » Émilie Danhiez y aborde les thèmes de l’adolescence, de la magie, de l’amour. « Le personnage d’Ellie est clairement celui que j’aurais aimé être au même âge : courageuse, sûre d’elle et terriblement badass », souffle-t-elle.