Saint-Léger: Fabien Forthomme tête de liste, mais Alain Rongvaux sera toujours bien présent

En 2018, c’était le 1er échevin, Philippe Lempereur, qui conduisait la liste, mais celui-ci ayant dû se retirer de la politique pour les raisons que l’on connaît, c’est désormais Fabien Forthomme qui sera le numéro 1 de la liste Mayeur dans un an.

Pompier professionnel à Arlon, Fabien Forthomme a su facilement reprendre l’échevinat des travaux et de l’urbanisme. C’est lui le futur homme fort de Saint-Léger à l’avenir.

Mais Alain Rongvaux, inoxydable à 76 ans, devrait encore partir pour un nouveau bail au mayorat. Avec 817 voix de préférence en 2018, il est de loin l’élu politique le plus populaire dans la commune de Saint-Léger. "Je suis conseiller communal depuis l’année 1970, avant les fusions de communes ! Cela fait donc 53 ans que je suis en politique. Je suis toujours autant passionné. Comme ma santé me le permet, je brigue toujours un nouveau mandat", dit le mayeur sage et expérimenté.

Anne Schouveiler arrêtera

Mais son équipe sera peut-être modifiée dans un an car si la 1re échevine Monique Jacob hésite encore à être de nouveau candidate dans un an ("J’ai fait 3 échevinats de suite, je vais être mammy de petits jumeaux. J’hésite vraiment à rempiler ", dit Monique Jacob), par contre l’échevine de l’Enseignement, Anne Schouveiler, elle, est déjà certaine d’arrêter: "Je ne me repré sen terai pas. dans un an. Je vais avoir 60 ans, mon mari va prendre sa retraite. J’ai encore un travail à mi-temps au CPAS de Rouvroy. Mon échevinat de l’Enseignement et de la Petite Enfance à Saint-Léger est passionnant, mais très prenant. Place à des plus jeunes."

Vinciane Gigi rêve d’une alternance

Dans la minorité Ecout@, de tendance Engagés, Vinciane Gigi ne s’en cache pas: cela devient lassant et répétitif pour elle de vivre toujours en minorité, obligée de se limiter à poser des questions ou déposer des amendements. "J’ai commencé ma carrière politique dans la minorité à Arlon, puis plusieurs législatures à Saint-Léger. J’aurai 51 ans (NDLR ce 11 octobre), j’ai toujours été dans des minorités", se met-elle à sourire à moitié.

Comment renverser la tendance à Saint-Léger ? "C’est extrêmement difficile. Ils ont 9 sièges, on a en 4. Si au moins on pourrait grappiller 1, voire 2 sièges, ça nous renforcerait et rééquilibrerait les forces ! Nous avons entamé des contacts pour monter notre future liste. Je suis convaincu que du changement, une alternance, ferait du bien. La majorité en place a fait son temps, elle ne vient plus avec des projets nouveaux, est en roue libre", avance Vinciane Gigi.

D’aucuns ont suggéré à Vinciane Gigi et certains de ses colistiers de faire une liste commune avec Alain Rongvaux et son équipe. "Oui, ça pouvait être tentant, comme on l’a vu à Chiny ou à Rouvroy avec une liste unique. Mais je ne veux pas de cette formule. Pour avoir la confrontation d’idées et au nom de la démocratie, c’est toujours mieux qu’il y ait deux listes", dit encore la leader de la minorité à Saint-Léger.