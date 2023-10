100 ans pour le café Lebrun de Saint-Léger

Intimement lié au foot léodégarien

Le lendemain de la fête, Gérard a donné le coup d’envoi du match de foot entre les Canaris de l’équipe locale et Freylange. "Lors de la naissance officielle du club de l’Union Saint-Louis de Saint-Léger, juste à la fin de la première guerre mondiale, se souvient Gérard, le café des Sports est devenu le local officiel du club. Il accueillit pendant longtemps les troisièmes mi-temps. Comme la salle du café était pleine de supporters, l’équipe de Saint-Léger faisait la fête dans la cuisine et l’équipe invitée s’installait à l’autre bout du café, dans l’arrière-salle. C’était Irma qui offrait les morceaux de tarte qu’elle avait préparés le matin." Dans l’équipe léodégarienne de l’époque, en P1, cinq Lebrun, Gérard et ses quatre frères portaient le maillot jaune. Lorsqu’en 1970, le club a quitté le café des Lebrun pour s’installer dans le hall des sports, Gérard en a gardé ombrage et n’a jamais remis les pieds au stade. Ce dernier dimanche, la brouille a été enterrée et un diplôme d’honneur lui a été remis en remerciement des services rendus au club.

En 1981, c’est le club de foot en salle 'Le Gaumais' qui a pris ses quartiers au 'Café Lebrun': des soirées exceptionnelles, de mémorables troisièmes mi-temps d’enfer se sont succédé. Le club jouait à un haut niveau et a atteint deux fois la finale de la Coupe de Belgique. Lors d’une finale disputée à Vilvorde, six bus de supporters ont accompagné l’équipe et vidé le village. "Malgré la défaite, ce fut la grande java, les six bus étaient de retour à cinq heures du matin, se souvient l’alerte nonagénaire. Le boulanger a offert des pains au chocolat et la fête a été démentielle avec les supporters qui ont sorti les chaises et fait un tintamarre dans les rues pour réveiller les quelques dormeurs restés dans leurs chaumières. Impossible d’oublier ce chambard."

L’ombre d’Irma plane toujours derrière son comptoir

Si le football a fait partie intégrante de l’histoire du café, l’autre pièce maîtresse se situait dans la cave. Le jeu de quilles a fait vibrer le quartier au rythme des rampeaux (sorte de jeu de quille du sud-ouest de la France). Le dimanche à la sortie de la messe, la tradition voulait qu’on se retrouve chez Irma et Gégé pour des parties enflammées, alors qu’à l’étage, les joueurs de cartes, de couillon ou de mite, s’exclamaient bruyamment dans des expressions gaumaises qui n’avaient rien à envier à celles, provençales, des personnages des films de Pagnol. Pour que leurs hommes ne perdent pas une minute de ces moments d’anthologie, les femmes arrivaient plus tard en leur amenant leur gamelle.

70 cafés à Saint-Léger, il y a cent ans...

Le bistrot n’a rien perdu de son cachet du début du siècle dernier, une époque où la vie sociale passait obligatoirement par ces nombreux petits cafés de village (NDLR : il y en avait septante à Saint-Léger lors de son ouverture). L’avenir du café des Sports, le café des catholiques, est inscrit en pointillé.

Gérard, qui n’a pas de descendance, voudrait que lors de son départ, la maison familiale de ses parents serve à aider des malheureux ou une fondation consacrée à la recherche contre le cancer.

Yves, un de ses dix-sept neveux imagine de le transformer en un petit musée ou de trouver un repreneur qui ferait revivre une époque qui avait des charmes que beaucoup regrettent encore aujourd’hui.