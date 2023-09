"L’usure est là, constate Monique Jacob, présidente du complexe sportif. Les infiltrations d’eau venant de la toiture, les vitres et châssis obsolètes, le sol de la grande salle usé et troué, les espaces de stockage trop exigus. On se doit de le remettre au goût du jour et aux normes pour nos sportifs. Le complexe doit suivre l’évolution des besoins."

"Le complexe ne va pas fondamentalement bouger"

Pour la majorité, il ne s’agit pas de modifier tout ce qui existe. Fabian Forthomme, échevin des travaux, explique que certaines pièces seront réaménagées, une extension de stockage, les toitures remplacées, l’isolation refaite, une pompe à chaleur installée, des panneaux photovoltaïques.

"Le complexe ne va pas fondamentalement bouger, explique l’échevin. De nouvelles techniques nous apporteront de l’aide et l’on pourra dire que le complexe sera neuf."

Le coût du projet est estimé à environ 2,4 millions d’euros HTVA, dont 65% devraient être subsidiés par Infrasports.

Fabian Forthomme se dit rester "lucide", l’année prochaine étant une année d’élections et la rénovation du centre sportif seulement au stade d’avant-projet.

"On se devait d’aller jusqu’au bout pour pouvoir rénover ce complexe.", conclut-il.

L’opposition approuve le projet, bien que José Soblet se questionne sur la pertinence de l’installation d’une pompe à chaleur air-air, et Xavier Klein attire l’attention sur le fait que le lino, en guise de revêtement de sol, est très contraignant à l’emploi pour le conserver en bon état.

Financements scolaires

De nombreux financements et subventions vont être mis en place pour l’organisation de l’année scolaire 2023-2024.

Tout d’abord, la Ville octroie une subvention exceptionnelle de 13€ par élève à l’école libre de Saint-Léger, ce qui représente la valeur des frais de déplacement en excursion des écoles communales.

Anne Schouveller, échevine de l’enseignement, tient à rappeler que "la Commune de Saint-Léger est particulièrement attentive à être équitable envers tous les élèves, qu’ils fréquentent le réseau communal ou le réseau libre. En témoigne chaque inspection en matière d’avantages sociaux où il est souligné que la Ville remplit bien toutes ses obligations en la matière, et bien au-delà."..