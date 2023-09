Dix ans de prison pour le papa violeur

Le juge Pavanello, avant de prononcer le jugement, a prévenu l’assistance qu’il ne tolérerait aucun débordement, ni aucune manifestation. Appelé à la barre, un habitant de Saint-Léger, s’est installé avec un regard fixe, droit devant lui. Il n’a pas bronché quand il a pris connaissance du jugement. Il est condamné à dix ans de prison, à dix ans d’interdiction de ses droits et à cinq ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines.

Dans la foulée, la substitute de la procureure du roi, Stéphanie Brand, a requis l’arrestation immédiate du prévenu, d’autant plus que son cas s’est aggravé ce dernier week-end quand il est allé créer des incidents chez son ex-épouse.

Le tribunal, au vu de la gravité des faits, de l’importance de la peine et du danger que le condamné cherche à se soustraire à la justice, a suivi la demande. L’homme a été immédiatement pris en charge par les policiers qui l’ont menotté et évacué. Il a eu juste le temps de se montrer encore une fois désagréable en lançant un regard furibard et menaçant vers son ex-épouse et son avocate M Joëlle Saussez.

En déni total lors de l’instruction d’audience

La lourde peine du condamné est la suite des préventions de viol, atteinte à l’intégrité sexuelle d’une mineure sur qui il avait autorité, mais aussi coups et blessures et détention de matériel pédopornographique.

Lors de l’instruction d’audience, le quadragénaire avait crié au complot et au mensonge. Il avait fait part de toute sa haine vis-à-vis de son ex et avait eu réponse à tout. Alors que sa femme l’avait trouvé nu dans le lit conjugal avec la fillette qui avait son short baissé sur les genoux, il a botté en touche: "Ma fille me passait régulièrement de la pommade sur le dos. Comme, elle avait fait une chute à vélo, je lui avais aussi passé de la pommade sur son entrejambe, mais jamais je ne l’ai touché sexuellement."

Les enquêteurs ont effectué des recherches sur l’ordinateur du prévenu pour voir quel genre de sites il fréquentait. Sur le moteur de recherche, on trouve principalement des demandes très spécifiques voire odieuses. Le tribunal a suivi le réquisitoire du ministère public.

La substitute Florence Ricci, envahie par l’émotion, avait demandé dix ans de prison. "Vous êtes dans le déni, lui avait-elle asséné. Vous rejetez votre perversité et vos déviances sur les victimes, le rapport psychologique, vu votre attrait pour la pédopornographie intrafamiliale, estime le risque de récidive extrêmement élevé."