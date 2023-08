Retour à la case départ dans l’affaire Philippe Lempereur, de Saint-Léger

Dans un premier temps, le juge André Jordant, président du tribunal correctionnel d’Arlon, a rendu un premier jugement décidant de scinder les deux dossiers, considérant que l’altercation sur les réseaux sociaux entre Lempereur et le Léodégarien devait être considérée comme un délit de presse et que ce type de délit était du ressort d’une cour d’assises.

Le parquet n’étant pas du même avis, il a décidé d’aller en appel de ce jugement.

La cour d’appel de Liège a cependant confirmé la décision arlonaise "en considérant que c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré incompétent dans le premier volet du dossier".

"Des décisions contradictoires qui entravent le cours de la justice"

La Cour de cassation, il y a quelques jours, vient de constater que "la contrariété des différentes décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice". La Cour de cassation annule l’ordonnance initiale de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d’Arlon le 1er décembre 2020 et renvoie la cause à la chambre des mises en accusation de la cour d’appel à Liège.

La Cour de cassation confirme dans ses attendus que la partie du procès concernant le harcèlement sur les réseaux sociaux doit être considérée comme un délit de presse, que c’est donc en principe le jury d’une cour d’assises qui est compétent pour traiter ce volet. Et l’auteur des propos tenus sur les réseaux sociaux devrait y être convoqué.

Les autres volets du dossier restent du ressort du tribunal correctionnel d’Arlon.

Il est néanmoins possible, au vu de la jurisprudence de précédentes affaires plus ou moins similaires, que la chambre des mises en accusation de Liège ne convoque pas une cour d’assises et laisse l’affaire du harcèlement en l’état. Organiser une cour d’assises est une procédure très lourde et extrêmement coûteuse.

Pour ce qui est des autres volets du dossier, Philippe Lempereur devra logiquement retrouver le tribunal correctionnel d’Arlon lors d’une future audience.