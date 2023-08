Saint-Léger : deux couples de diamant et sept couples d’or

Noces de diamant

Les deux couples qui scintillent de diamant, congratulés dans une ambiance bon enfant. ©éda

Jean-Marie Herr et Nadine Protin

Ils se sont mariés à Châtillon, le 24 août 1963, devant le bourgmestre Charles Simonet. Nadine est la fille d’un entrepreneur en construction, Jean-Marie travaillera à l’usine Herr où l’on fabriquait les tuyères de haut-fourneau. Tout un art. Jean-Marie passera ensuite le reste de sa carrière professionnelle comme représentant dans différentes firmes de la région. Nadine et Jean-Marie ont 3 enfants et jouissent de l’affection de 4 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants.

Gilbert Guistinati et Raymonde Klut

Ils ont convolé en justes noces le 16 novembre 1963 devant l’adjoint au maire de Marbache dont ils sont tous deux originaires (un village de Meurthe-et-Moselle à côté de Pont-à-Mousson). La profession de François, soudeur dans les centrales électriques, les fera beaucoup voyager à travers toute la France et l’Espagne. Ils habiteront également pendant une douzaine d’années à l’île de la Réunion. Raymonde et Gilbert ont 2 enfants, 2 petits-enfants et 1 arrière-petit-enfant.

Noces d'or

Les 7 couples Saint-Léodégariens et jubilaires congratulés dimanche matin par le bourgmestre Alain Rongvaux et par la 1ère échevine Monique Jacob. ©éda

Michel Hardy et Liliane Rossignon se sont mariés à Saint-Léger, le 6 avril 1973, devant l’échevin Abel Trinteler. Michel passera sa carrière professionnelle au ministère de finances dans les services du cadastre, d’abord à Bruxelles puis à Arlon. Michel aime les chiffres ronds. Nés en 1950, ils se rencontrent en 1970 et prennent leur pension en 2010 après 40 ans de carrière. Liliane et Michel ont 3 enfants, dont des jumeaux fille et garçon et 7 petites-filles.

Victor Gridel et Chantal Recht ont convolé en justes noces à Saint-Léger le 14 avril 1973 devant le bourgmestre Dominicy. Victor passera toute sa carrière professionnelle comme responsable du service mécanique dans différentes entreprises de la région. Quant à Chantal, elle s’est toujours investie dans différentes associations de notre commune dont Vie féminine et l’ONE, sans oublier les activités intergénérationnelles. Chantal et Victor ont 2 enfants et 3 petits-enfants.

Francis Siklenka et Éliane Meyers se marient à Athus le 23 juin 1973. Éliane a travaillé pendant 38 ans au tribunal de la jeunesse et Francis dans différentes usines métallurgiques de la région. Éliane et Francis ont 2 enfants et 3 petits-enfants.

Charles Loutsch et Anne-Marie Graas se marient à Tintigny le 6 juillet 1973. Au cours de leurs carrières professionnelles, tant Anne-Marie que Charly occuperont différents métiers dans des domaines bien différents. Anne-Marie que Charly ont toujours œuvré dans le domaine social. Ils seront également des membres très efficaces de la fanfare communale pendant une vingtaine d’années. Actuellement ils sont très actifs dans l’aide aux personnes âgées via la communauté des frères Maristes d’Habay-La-Neuve. Anne-Marie et Charly ont 4 enfants et 7 petits-enfants.

Jacques Gonry et Danielle Hubert se sont mariés à Chiny le 4 août 1973. Danielle et Jacques passeront leurs carrières professionnelles dans différentes entreprises de la région. Actuellement, ils sont tous deux très fortement impliqués dans la bonne marche de la Croix-Rouge de Virton dont Jacques en est le vice-président. Danielle et Jacques ont 2 garçons et 2 petits-enfants, des jumeaux.

Jules Jamar et Nicole Delmelle se marient à Virton, le 8 septembre 1973, devant le bourgmestre Joseph Michel. Nicole passera sa carrière professionnelle dans les différentes cliniques de la région et ce pendant 44 ans. Quant à Jules, il exercera différents métiers et terminera comme chauffeur routier, notamment à l’international. Jules, avant son mariage, avait également travaillé à la marine marchande. Ils ont 3 enfants et 8 petits-enfants.

Jean Thiry et Hélène Calay se marient à Villers-sur-Semois le 28 septembre 1973. En 1976, Hélène et Jean créent leur propre ferme. Ils démarrent avec 50 ares et s’agrandissent au fur et à mesure des opportunités. Et puis, les circonstances de la vie font qu’à l’âge de 50 ans, Jean et Hélène élèveront poulets, cochons et lapins. Hélène précise qu’elle continue à apporter sa contribution dans le travail de la ferme, notamment pour la traite des vaches. Jean est également très actif au sein du Cercle horticole local. Hélène et Jean ont 4 enfants et 10 petits-enfants.