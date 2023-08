Conséquences minimes après les inondations à Saint-Léger

Le village de Saint-Léger, sans qu’on s’en rende compte vraiment, est très vallonné. Le centre situé le long de la N82 surplombe le quartier où coule, en principe paisiblement, le Ton. La petite rivière bucolique qui offre des images de cartes postales quand le soleil brille, n’a pas résisté aux pluies torrentielles qui sont tombées sur ce coin de la Gaume. Elle a gonflé au-delà du raisonnable, au point de déborder dans les rues et dans les jardins. "Je me suis installée ici en 1982, raconte une dame qui finit de ranger la pompe qui a permis de plus ou moins assécher sa cave. En quelques minutes, l’eau a atteint le milieu du petit escalier qui mène de notre jardin en contrebas jusqu’au rez-de-chaussée. Dans ces cas-là, on se pose des questions, on se demande quand cela va s’arrêter. Mais restons réalistes, ce que nous avons vécu hier soir n’est vraiment rien à côté de ce qu’ont vécu les victimes liégeoises des inondations il y a deux ans."

La ferme de Marée, située route de Mussy-la-Ville, a également été touchée. L’eau a traversé l’étable mais le bétail a pu être sauvé. Le hangar qui contenait des boules de foin a lui aussi été touché.

Éboulement de terrain à côté de la petite chapelle à la sortie de Châtillon

Jeudi matin, seize heures après le déluge et l’alerte qui a mobilisé les pompiers de Virton et d’Arlon, les Leodégariens se sont réveillés un peu sonnés. Mais ils ont eu l’heureuse surprise de retrouver leur village dans un état quasi normal, alors qu’ils s’attendaient à le retrouver sinistré avec les séquelles de la coulée de boue de la veille, qui avait justifié la coupure de l’axe principal de la N82 et des rues en contrebas. Il reste bien quelques stigmates visibles sur les bas-côtés de la nationale entre Châtillon et Saint-Léger. On peut constater un mini-éboulement de terrain de la route vers les étangs en contrebas de la petite chapelle à la sortie de Châtillon. Un appel sur les réseaux sociaux invite les tennismen à venir donner un coup de main pour nettoyer et ranger le chalet du Tennis club local qui a été inondé, comme toute la partie proche du terrain de football et de l’entrée du complexe sportif.

Mais à côté du petit pont, la Petite frite gaumaise chez Johnny, là où le Ton, à découvert, entame son parcours dans un tunnel qui longe la route et la buvette de foot, était suffisamment surélevée que pour échapper aux affres de l’eau déchaînée.

Plus loin dans le village, quelques retraités remettent en ordre leur jardinet. Une dame âgée s’affaire à couper les fleurs abîmées et à redresser celles qui vont attendre un rayon de soleil pour retrouver leur superbe. D’autres sont dans leurs caves pour essorer, éponger, constater les dégâts et sauver ce qui peut l’être. "Les personnes concernées devront contacter leur assureur. Ce n’est pas du ressort de la commune", indique Alain Rongvaux, le bourgmestre. Ce jeudi matin, la vie avait presque repris son cours normal à Châtillon et à Saint-Léger.