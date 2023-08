Un YouTubeur pour soutenir les commerçants de Saint-Léger

"Un regard sur notre commune"

Et ce projet s’intitulera "Un regard sur notre commune". Concrètement, environ deux vidéos par semaine paraissent sur les comptes Facebook et YouTube de Saint-Léger pour mettre en valeur les commerçants ou les initiatives locales. "Tom Lahure, pendant la période Covid, avait réalisé des capsules YouTube pour expliquer les normes Covid mises en place pour le tennis de Saint-Léger, se souvient l’échevin. Ces vidéos restaient humoristiques malgré le fait que toutes les informations étaient respectées. J’ai trouvé cette communication tellement originale et qui touchait énormément de monde que j’ai proposé cette solution pour nos commerçants".

La Commune a donc décidé de lancer la création de ces vidéos en proposant le projet à différents commerçants. "On présente tous les commerces de Saint-Léger qui souhaitent participer, précise Tom Lahure. Ils ne sont pas obligés, mais on leur propose. Notre but, c’est de promouvoir les produits locaux et le commerce court."

Réalisées sous contrat étudiant, ces capsules nécessitent beaucoup de travail pour Tom Lahure. "J’écris les vidéos, je les tourne et je les monte. Je prends juste un copain avec moi pour les tournages dans les commerces. Ce n’est pas toujours facile car, lorsqu’il y a d’autres intervenants que moi, comme c’est le cas pour l’interview des commerçants, la vidéo ne prend pas toujours la tournure que je voudrais. Mais dans l’ensemble, ça se passe bien.".

La passion de l’audiovisuel

Depuis très longtemps, le Léodégarien aime créer, en particulier des vidéos. "Ce qui m’a donné l’envie d’être dans l’audiovisuel, ce sont mes cinquième et sixième années de secondaire. Je les ai faites à l’Athénée royal d’Arlon, en section audiovisuelle. J’ai toujours aimé la création, et je me suis rendu compte que YouTube et TikTok me permettaient de faire ce genre de choses. À l’ARA, j’ai eu beaucoup de cours sur le montage vidéo, ça a été des années très riches."

Actuellement en passe de terminer son bachelier en communication, Tom Lahure cherche encore son orientation pour un master. Communication générale, audiovisuelle, journalisme ? Une chose est sûre, il a encore du pain sur la planche à Saint-Léger: trois vidéos sont déjà sorties, mais une dizaine va encore arriver. Avant, peut-être, d’autres projets plus tard dans l’année.