Pour l’échevin de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, Fabian Forthomme, ce plan est globalement acceptable. "Il a le mérite d’exister, cela faisait longtemps qu’on en parle, explique-t-il. C’est un bon outil de travail pour voir l’avenir en tenant compte du réchauffement climatique, notamment. Il va mettre en valeur notre patrimoine et en assurer la pérennité, une qualité de logement, freiner une frénésie de l’urbanisation."

En revanche, l’échevin regrette le peu de temps laissé aux autorités communales pour analyser le dossier et prendre une décision. Il demande également un allongement du délai de cinq ans pour fournir un Schéma de Développement Communal (SDC) qui pourrait prendre le pas sur le SDT s’il est créé en temps voulu.

Il souhaite également qu'"une méthode de calcul précise pour la densité et le coefficient d’occupation au sol soit déterminée, mieux inclure la protection contre la chaleur et la surchauffe des bâtiments et mettre plus d’accent sur les aspects liés à la flore, la biodiversité, l’eau et le sol ".

La proposition de vote d’un avis favorable incluait déjà ces cinq conditions.

Surtout pas

L’opposition a affirmé son intention de donner un avis défavorable. "Même si nous pouvons nous rallier aux intentions comme celles présentées par Fabian, nous regrettons que l’axe structurant wallon soit quasiment exclusivement Est-Ouest, explique José Soblet. On oublie l’axe Wavre-Arlon. Il faut bien reconnaître que le projet privilégie l’urbain au rural. Le projet ne prévoit qu’une seule centralité sur notre commune qui ne couvre même pas la totalité du village de Saint-Léger. Demain, pour octroyer un permis de bâtir à Meix-le-Tige, à Châtillon ou dans la zone non couverte de Saint-Léger, il faudra octroyer trois permis dans la centralité. Cela risque de stimuler très fort la spécu lation et la pression des promoteurs immobiliers.".

Le conseiller de l’opposition regrette, à titre personnel, qu’il n’ait pas été entendu il y a de ça six ans, lorsqu’il a proposé que la Ville développe un SDC. "On se plaint de n’avoir que cinq ans pour le réaliser aujourd’hui, mais on vient d’en perdre six.", constate-t-il.

Un vote serré

Sur dix membres du conseil présents, quatre ont voté "oui sous conditions" (Fabian Forthomme, Monique Jacob, Anne Schouveller et Michel Marchal, tous de la liste Mayeur). Trois ont voté "non" (José Soblet (Ecout@), Lucie Poncelet (Ecout@) et Chantal Rongvaux (Mayeur).

Et trois se sont abstenus (le bourgmestre Alain Rongvaux, Éric Thomas et Stéfan Lahure, tous de la liste Mayeur). Quatre pour, trois contre, trois abstentions: un vote serré, mais accepté.