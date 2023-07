Châtillon: il frappe le ventre de sa femme enceinte en espérant que le bébé "crève"

Il est aussi accusé d’avoir blessé son fils qui venait de naître, par un coup, a priori involontaire. Il est en récidive légale suite à une condamnation du tribunal correctionnel de Liège pour vol avec violences qui lui a valu 32 mois de prison. Deux autres condamnations pour violences figurent aussi sur son casier judiciaire.

"J’espère qu’il va crever", a-t-il dit, en frappant le ventre de sa femme enceinte

Le prévenu reconnaît les faits qui se sont déroulés à Musson en mars et en octobre 2021. Il conteste cependant le caractère volontaire de ses coups. "Je ne voulais pas faire disparaître le bébé en frappant son ventre, expliquait-il.

"Pourtant, vous reconnaissez avoir dit"j’espère qu’il va crever"en assénant les coups", lui avait rappelé le juge André Jordant.

"Oui, mais c’est parce que j’étais en colère et que j’avais été entubé par la mère qui m’avait promis qu’elle allait avorter", avait-il rétorqué.

La maman avait dû être emmenée en ambulance à l’hôpital où elle était restée 24 heures en observation.

Le rapport psychiatrique a noté "une tendance paranoïaque qui permet au prévenu d’interpréter les événements" et considère que le risque de récidive est élevé.

Le ministère public, représenté par la substitute du procureur du roi Stéphanie Brand, avait requis vingt mois de prison.

Le tribunal a été un peu plus loin, en infligeant au Châtillonnais vingt-quatre mois d’emprisonnement, 800 € d’amende et près de 1 000 € de frais judiciaire. Il a assorti la totalité de la peine de prison et d’amende d’un sursis probatoire pour une durée de trois ans. Kevin Gilson devra poursuivre un traitement psychologique entamé et suivre une formation Praxis qui aide les délinquants de violences conjugales à mieux gérer leur agressivité.