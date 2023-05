1er festival de la transition alimentaire à Saint-Léger

Penser local

Le but de cet événement: porter à la réflexion des participants la transition alimentaire. "Le grand message, c’est de mettre en valeur ce que les citoyens de notre région font, explique l’un des organisateurs. Il y a pas mal de choses, et le but, c’est de leur donner une tribune. Leurs produits ne sont pas si chers que ça, et ce sont des gens qui ont l’amour de leur métier. On veut montrer aux personnes que des alternatives à l’industriel existent, et qu’elles sont à leur porte.".

Ce sera d’ailleurs l’un des moments phares du festival, ce samedi: le marché des producteurs et artisans locaux, de 8h à 16 h, à Saint-Léger. Un bar et une petite restauration seront organisés, en plus de quelques associations qui présenteront leurs actions et réflexions autour de l’alimentation.

Pour toute la famille

D’autres moments sont prévus dans le programme très riche du festival. Notamment la pièce de théâtre "Nourrir l’Humanité – Acte II", bien connue des festivals éponymes.

"La pièce montre que les agriculteurs se retrouvent dans une situation très délicate à cause de la pression des prix, explique une des organisatrices. On leur demande d’être toujours plus gros, et à un moment, ils n’y arrivent plus. En revanche, elle n’est pas adaptée aux enfants de moins de 14 ans. Les parents sont les bienvenus et pourront déposer leurs enfants à une animation autour de ce thème durant le temps de la pièce."

S’ensuivra un débat avec la présence de Terre en vue et de la ferme d’Hamawé qui parlera de son expérience du passage de l’agriculture conventionnelle au biodynamique. "Mais le but n’est de pointer du doigt les agriculteurs qui travaillent encore en conventionnel, notre envie est d’amener la réflexion", précisent les organisateurs.

Une balade gourmande le dimanche, un atelier légumineuses, des débats-réflexions, des jeux de société. Tout un programme autour de cette question d’actualité importante est prévu du 20 au 27 mai. Certaines activités sont sur réservation à partir du site Internet du festival.

www.nourrir-saint-leger.be