En vélo Gravel, Johan, de Châtillon, va rouler 350 km pour le Télévie en moins de 24 h

Pas une première

Pour Johan, ce sera sa deuxième participation à l’épreuve. Son état d’esprit: la compétition. "Depuis plus de dix ans, je fais de la course à vélo. Je pars avec l’envie de repousser mes limites. Il y a deux ans, je ne m’étais pas trop entraîné et je l’avais fait en 32 heures. Cette année, avec un peu plus d’entraînement, je compte le faire en moins de 24 heures."

C’est avec un vélo spécial que Johan partira sur les routes: un gravel. "C’est un vélo qui ressemble fort à un vélo de route, mais les pneus sont beaucoup plus larges pour passer plus facilement dans les chemins et les forêts. Le but, c’est de passer sur les routes de deux courses mythiques, le Paris-Roubaix et le Tour des Flandres. Donc on passe sur tous les monts pavés, on fait le Carrefour de l’Arbre."

Au total, dix checkpoints sur les 350 km reprennent les points les plus importants de l’épreuve pour prouver que le parcours a été entièrement réalisé. L’épreuve se déroulera du 3 au 5 mars prochains.

Apprendre de ses erreurs

S’il a déjà fait le GravelMan Series Flanders il y a deux ans, elle ne ressemblera pas du tout à la même chose cette année. En effet, Johan s’était octroyé un camping-car et un soutien logistique géré par ses parents, le Covid ayant tout fermé sur son passage. Cette fois, il n’en sera rien.

"Mes parents viendront bien sûr m’encourager sur la route, mais je pars vraiment en totale autonomie et sans assistance", assure-t-il.

Il a également décidé de s’entraîner davantage et de suivre les conseils d’une diététicienne. "Le GravelMan, ce sera environ 15 heures assis sur la selle. Donc j’essaye d’en faire autant par semaine, minimum dix heures. Plus le renforcement musculaire. Je sais que j’aurai des difficultés à partir du cap des 200 km, j’ai dû couper et dormir. Cette année, je compte ne pas dormir, donc on verra ce que ça donne pour les 150 derniers km. J’essaye de travailler mon alimentation, parce que j’ai du mal à manger sur le vélo. Donc j’ai peur des fringales qui pourraient me ralentir."

Le Télévie, une histoire de famille

Sur la commune de Saint-Léger, la famille de Johan est très active pour le Télévie. Depuis quelques années, juste avant le Covid, ils ont créé une association qui organise plusieurs activités tous les deux ou trois mois environ pour récolter des fonds.

Prochain rendez-vous pour la bonne cause: le 16 avril. "On organise des marches, du VTT, un concours de pêche, un concert. On essaye d’être le plus actif possible. C’est une cause qui nous tient à cœur. Mon grand-père est décédé du cancer, c’est pour cette raison qu’on s’investit plus pour cette œuvre que d’autres."

Pour parrainer Johan, une cagnotte est ouverte en ligne. Les dons seront entièrement versés au Télévie: www.tinyurl.com/televiegravel