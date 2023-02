Gilbert Maus, premier centenaire de Meix-le-Tige

Gilbert Maus vient en effet de fêter son centième anniversaire le 1er février, à la résidence Mathelin de Messancy, en compagnie de ses proches, du personnel de la maison de repos, de résidents, et d’élus de Saint-Léger.

Visiblement ému, Gilbert a savouré son gâteau et bien apprécié sa coupe de champagne. L’occasion de replonger dans une vie bien remplie.

Gilbert Maus est né le 1er février 1923 à Hesperange. Il est arrivé avec ses parents à Meix-le-Tige, en 1930.

Réfractaire

Puis la guerre s’est installée dans nos contrées. Pas question pour lui de devoir travailler pour les Allemands. Réfractaire, il s’est caché pour échapper au STO (service du travail obligatoire).

Il a effectué son service militaire en 1947.

Le 22 juillet 1959, il épouse Yvonne Thinselin. De leur union naîtront trois enfants.

Gilbert a exercé le métier de cordonnier, puis il a travaillé à l’usine de Senelle jusqu’en 1980, rapporte le mayeur de Saint-Léger, qui a dressé le portrait du frais centenaire.

Marcher et lire

Retraité, Gilbert Maus en a profité pour marcher, beaucoup marcher. Beaucoup lire aussi. Et jouer aux cartes, regarder et écouter les films et chansons de sa jeunesse. Gilbert a également fait partie de la troupe de théâtre de son village.

Il perdra son épouse, Yvonne, en avril 2011.

Le Metchi est entré à la résidence Mathelin, à Messancy, il y a moins d’un an, en avril 2022.