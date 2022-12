Chien ou loup ? Un troupeau de brebis a été décimé

18 bêtes indemnes sur 50

Un décompte a rapidement été fait. Le troupeau a été décimé ! Sur les cinquante bêtes que le terrain accueille, il n’en restait que 18 indemnes. Huit étaient blessées et six étaient mortes. Dix-huit autres étaient disparues.

Une brebis manquante a été retrouvée mercredi matin. Elle était coincée dans des ronces de la prairie voisine. Immédiatement, les départements Nature et Forêt (DNF) et de l’Étude du milieu nature et agricole (DEMNA) ont été prévenus. Des traces d’ADN ont été relevées avec des écouvillons. Une empreinte de "grosse patte" a été relevée.

"Il pourrait s’agir d’un chien de chasse, friand de brebis. Ce ne serait pas la première fois que pareille attaque serait enregistrée. Mais si c’est un chien, il mord sur tout le corps. Il y a de la laine partout dans le champ. Ici, ce n’est pas le cas. Le troupeau a eu peur et s’est sauvé. Il a défoncé les fils électriques pour échapper au prédateur. Il paraît qu’un loup peut facilement s’attaquer à 30 moutons par jour", explique celui qui possède un élevage de 240 brebis et pratiquement autant d’agneaux. Il travaille le mouton pour produire de la viande de qualité, reconnue, appartenant aux plus hautes classes de référence.

L’éleveur connaît bien le problème: "On sait que, tous les ans, on aura quelques brebis tuées puis dévorées par les renards. De même, on prend soin des agneaux que les renards et blaireaux apprécient. Cette fois, ce sont les belles bêtes qui ont été visées, grosses, grasses qui se déplacent plus lentement. Le bélier dans le même enclos n’a pas été atteint."

Aucune confirmation pour l’heure

Son appel à témoin lancé sur les réseaux sociaux sur ce qui s’est passé lui a apporté quelques informations comme la présence depuis plus d’un mois d’un chien husky dans les bois d’Étalle. Mais encore la vision, par un automobiliste, il y a quelques jours, tôt le matin, d’un loup à Bakèse (Virton) à quelques kilomètres de l’attaque.

Mais rien n’est confirmé. Depuis lundi, Pierre Lempereur cherche ses animaux disparus, fouille les endroits inaccessibles, essaie de retrouver quelques traces de carcasse ou de laine accrochée dans les clôtures. Sans succès.