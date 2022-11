"C’est une intervention lourde, impressionnante et parfois mal comprise", lance Sarah Wauthelet, la coordinatrice générale de l’opération chez Natagora. L’objectif s’inscrit dans un vaste projet visant à restaurer et connecter plus de 500 hectares de prairies, pelouses, forêts humides et espèces associées.

Ici, 4,5 hectares sont concernés. "Une fois le sol débarrassé des derniers branchages et morceaux de troncs, pour permettre au sol de retrouver son état naturel, on ensemencera", explique Jean-Marie Lambert, l’agent du Département Nature et Forêt (DNF), responsable du triage communal.

À terme, des nardaies (pelouse herbeuse à végétation assez courte enrichie de plantes à fleurs) remplaceront cette jeune forêt pour permettre à cet espace de retrouver un nouveau développement de l’écosystème permettant d’assurer aux hommes de nombreuses fonctions et rendant des services indispensables.

"Ôter du vocabulaire le mot mauvaise herbe" et "éradiquer la peur des guêpes et des araignées" sont des termes qui devraient faire changer les mentalités et faire progresser la cause. Un processus complexe mais qui devrait faire prendre conscience des nombreux services rendus par les prairies de fauche à la société par exemple.

Il est également reconnu qu’une prairie plus diversifiée apporte un fourrage de meilleure qualité amplifiant l’apport en minéraux, les vitamines tout en réduisant les rais de vétérinaires, frais de semences, produits phytosanitaires,.

Une subvention européenne

Cette opération est menée dans le cadre d 'une action "Life Connexions", (Life pour être l’instrument financier pour l’environnement et Connexions pour dépasser le cadre purement local).

Ce programme, qui s’étend de 2021 à 2027, est réparti en Région Wallonne et Région du Grand Est (France) sur 40 sites Natura 2 000 et 5 bassins hydrographiques impliquant 36 Communes, 4 directions DNF avec le concours de six partenaires: Natagora, Wallonie environnement, le jardin botanique de Meise et côté français les conservatoires d’espaces naturels de Lorraine et de Champagne-Ardenne. Huit types d’habitat et deux espèces menacées (le cuivré de la bistorte et la moule perlière).

Ce programme arrive après celui de Life Herbage (2014-2020). À travers 5 500 projets, répartis en quatre catégories, pour soutenir le développement et la mise en œuvre de la politique européenne de l’environnement et du développement durable, l’Europe est passé d’une subvention de 3,4 M€ dans la première vague à 5,4 M€ cette fois.