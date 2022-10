Le conseil se retrouve ce 12 octobre

Une séance du conseil communal de Saint-Léger est annoncée ce mercredi 12 octobre à 19 h 30 avec 17 points à l’ordre du jour de la séance publique. Il sera question du remplacement d’un conseiller de l’action sociale, de l’adhésion au programme Imio pour la gestion des ressources humaines et des paies. On parlera aussi de la convention de mise à disposition de terrains entre la Commune et la Région sur le site de la réserve naturelle domaniale des sablières de Châtillon.