De l’or pour sept couples

Installés depuis la fin des années 70 à Saint-Léger, Jean-Pol Hintlet et Chantal Bilocqont conservé leur cœur dans le village de Châtillon. Ils s’y sont mariés le 22 avril 1972 et y vouent une véritable passion pour le foot. Jean-Pol jouera en équipe première jusqu’à 43 ans, puis tous deux deviendront des comitards bénévoles, fidèles et assidus. Elle a travaillé au magasin Sarma à Arlon jusqu’à sa fermeture. Il a été menuisier puis responsable de service au Grand-Duché. Ils sont parents de deux filles et ont cinq petits-enfants.

Constant Lahure et Marie-Paule Gilsonse sont mariés le 20 mai 1972 à Saint-Léger. Ils habitent d’abord dans la maison familiale de la rue Pougenette avant d’occuper en 1977 la maison construite au Clos de Lorraine. Marie-Paule a travaillé à l’usine Levis puis gardera des enfants pendant de nombreuses années. Constant sera professeur de mathématiques à l’école de Differt mais aussi un pilier de la foire aux vins et de la fancy-fair. Actuellement, ils aiment séjourner dans le Gard. Une fille, un fils et deux petits-enfants les comblent. C’est Stéphan, le fils conseiller communal qui leur a remis le cadeau.

Jan-Gilson et Anny Pennisse sont mariés le 10 août 1972 à Saint-Mard. Cuisinière, elle a travaillé à la clinique de Saint-Mard puis à l’école d’enseignement spécialisé. Jean a été informaticien chez Goodyear. Basketteur, il est aussi passionné de musique. Il joue de la trompette depuis plus de 60 ans. Le couple est membre très actif de la fanfare. Le couple a un fils et deux petits-enfants.

Albert Bourton et Marie Claire Sobletse sont mariés le 2 août 1972 à Châtillon. Il est originaire de Halanzy, elle de Châtillon. Il a été chauffeur de bus, à la SNCV, pendant plus de 30 ans. Elle s’est essentiellement occupée du foyer. Une partie de ses loisirs vont à l’entretien son jardin. Albert, avec son ordinateur parcourt le monde et s’intéresse aux sports, au football féminin en particulier. Le couple a quatre filles et neuf petits-enfants.

Yvan Rensonnet et Marie Claire Hopperse sont mariés à Hoeilaart le 2 septembre 1972. Le couple est arrivé à Meix-Le-Tige quelques années après son mariage. Elle est née à Hoeilaart, de père anglais. Lui est né à Dison et arrive à Arlon à l’âge de 7 ans. Multilingue, elle a passé toute sa carrière aux communautés européennes. Yvan a été informaticien, d’abord indépendant puis dans une banque luxembourgeoise. La famille compte deux garçons et six petits-enfants.

René Peiffer et Chantal Crélotse sont mariés le 23 décembre 1972 à Meix-Le-Tige. Lui est originaire de Habergy; elle d’Erquelinnes et s’est installée très jeune à Meix-le-Tige. Il a été comptable au Grand-Duché puis est maintenant bénévole dans plusieurs associations de la région. Il est supporter du club de football de Virton depuis plus de 20 ans. Elle a été secrétaire à "La Croix jaune et blanche". Leur famille compte trois enfants et sept petits-enfants.