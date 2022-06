Saint-Léger : la session de printemps de "Je cours pour ma forme" est clôturée

Le succès de cette session a été rendu possible grâce notamment à Monique Jacob, échevine des Sports, et Daniel Toussaint, secrétaire du complexe sportif qui ont surveillé et coordonné l’organisation ainsi qu’aux trois coachs certifiés et fidèles au poste, Lætitia, Jean-Michel et Fred; Ils ont prodigué conseils et encouragements permanents afin de soutenir et motiver les sportifs dont certains vont poursuivre l’aventure en démarrant en septembre le JCPMF des 10 km.