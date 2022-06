20 mois de prison requis à l’encontre de Philippe Lempereur

Hier après-midi, pendant trois heures et demie, un quatuor d’avocats et une substitute du procureur du roi se sont évertués à faire passer leur vérité dans l’affaire de Philippe Lempereur, l’ancien Premier échevin de Saint-Léger, qui répond devant le tribunal correctionnel de coups et blessures sur son épouse, sur ses enfants et sur un citoyen léodégarien.