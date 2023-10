Des kimonos, j’espère les faire intégrer dans la garde-robe de tous les jours. C’est un concept que je veux développer avec mon fils qui est graphiste, dessinateur et qui adore les mangas. Je reviens vers mes premiers amours, celui que je porte, cela fait trente ans que je l’ai créé.

Ce vêtement est de nouveau à la mode ?

Effectivement, quand vous regardez dans le prêt-à-porter fashion, le kimono fait sa réapparition, dans des vêtements plus légers, comme les aoris.

L’avantage du kimono ?

C’est un vêtement qui est ample. Très agréable à porter. Il se fait généralement dans des matières nobles, du coton, des soies, des lins pour les kimonos de cérémonie. C’est un vêtement multitaille. Certains de mes tissus viennent du Japon. Le kimono a cet avantage de faire partie de la garde-robe de tous les moments de la journée. Il peut aussi bien être associé à des tenues d’été et d’hiver. C’est confortable. On espère l’associer à des pantalons. On a débuté en septembre.

Le prix ?

Les prix ne sont pas encore fixés. On va tourner aux alentours de 50 à 60 euros et 150 pour les grandes pièces en laine ou doublées.

Vous allez en vendre ?

Il faut d’abord trouver des amateurs. Le principe est de personnaliser les vêtements, je ne travaille qu’avec de petites quantités de tissus.

Pas foule à la Fashion Store

La Fashion Store au Palais d’Arlon n’aura pas vraiment attiré un large public. Est-ce la faute au beau temps ou aux nombreuses autres manifestations comme la brocante ou la reconstitution historique ?

On retrouve chapeaux, bijoux, et autres accessoires parmi les stands.

Anthony Defoy, photographe, tirait le portrait aux têtes chapeautées.

Thurel Thonet qui a clôturé en force le défilé du vendredi avec ses habits pour enfants gardait le sourire. "C’est une belle réussite pour moi. Non, je n’ai pas encore vendu, je ne vais pas vous cacher que c’est assez calme, mais je prends le temps de faire mes photos pour les réseaux sociaux. Cela me convient aussi". Les créateurs en auront profité pour se connaître.