Napoléon et son armée, seront en visite ces 16 et 17 septembre à Awenne

Retour au début du XIXe siècle et la grande période de Napoléon Bonaparte. Awenne va ainsi se retrouver sous l’Empire du militaire et homme d’État français et de ses nombreux soldats via une reconstitution en plein cœur du village. "Plus de 160 reconstituteurs seront présents pour l’occasion, explique Christian Rekinger, l’un des organisateurs. Ils viendront de Belgique, de France ou encore d’Allemagne. Le samedi à 14 h, des combats auront lieu dans la Grand-Rue depuis le bas jusqu’à l’église. À cette occasion, de la poudre noire sera utilisée pour les canons. Nous conseillons donc de protéger les oreilles des personnes les plus sensibles et d’éviter de venir avec des animaux. À 16 h, ces combats seront suivis d’une prise d’arme puis d’une soirée conviviale, au coin du feu, avec un repas". La journée de samedi sera également l’occasion de découvrir l’ambiance de l’époque, avec la vie au bivouac, démonstrations diverses, infanterie et artillerie. "Dimanche dès 14 h, un grand défilé aura lieu dans la Grand-Rue", poursuit l’organisateur.