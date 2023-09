Un brame de cerf quasi plus vrai que nature...au concours d’imitation à Saint-Hubert

Des auditions à l’aveugle, un jury et du public, il avait un petit air de l’émission The Voice ce samedi du côté de Saint-Hubert. Mais il n’était nullement question de chanteurs mais plutôt d’artistes d’un tout autre genre. Une dizaine de concurrents se sont affrontés lors du championnat de Belgique d’imitation de brame du cerf organisé par la Confrérie Internationale "Les Compagnons de Saint-Hubert". Durant ce concours, les concurrents ont été amenés à réaliser trois imitations de brames différents et imposés. Un jury composé de quatre personnes qualifiées et isolées les unes des autres, ont noté chaque participant, sans les voir, avec des cotes allant d’un à six.