À la recherche d’un nouveau directeur pour le domaine du Fourneau Saint-Michel à Saint-Hubert

Il s’agira de gérer le quotidien et l’accueil des visiteurs, l’administration, de planifier l’entretien du patrimoine, d’assurer la conservation des collections, de superviser les concessions Horeca ou encore de développer le site pour le rendre encore plus attractif.

La Province aurait-elle renoncé à trouver un partenaire privé pour gérer le domaine, partenaire qu’elle cherche depuis plus de deux ans ? Il n’en est rien. L’institution provinciale compte toujours s’associer à un privé pour redynamiser le site.

"Mais on aura toujours besoin de cette personne-là car la Province restera propriétaire et conservera le patrimoine", explique la députée provinciale Nathalie Heyard.

En attente de subventions

Pour rappel, en octobre dernier, la députée avait listé, devant le conseil provincial, des investissements publics potentiels sur le site, afin de convaincre des candidats privés de se lancer dans l’aventure. L’idée est d’aménager des activités ludiques en lien avec la thématique de jardin enchanteur, une scénographie contemporaine, des espaces pique-nique conviviaux dans un esprit féerique, un espace d’accueil unique, des signalisations, des modules et plateformes, une sécurisation du site, un réaménagement du parking… Pour un montant estimé à 3 millions d’euros.

Où trouver tout cet argent ? La Province a rencontré la ministre wallonne du Tourisme Valérie De Bue, et espère un financement européen. "Nous avons rentré un projet Feder, nous restons dans les candidats potentiels, nous avons déjà reçu deux feux verts, mais rien n’est encore sûr", commente la députée provinciale. Et si subvention européenne et wallonne il y a bien, rien ne sera aménagé sans l’approbation du futur éventuel partenaire privé.

Voilà où on est en pour le moment. Un nouvel appel d’offres n’a pas encore été lancé.