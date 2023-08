Saint-Hubert: un week-end de concert, d'Hubertoises et de marche

Réservations et infos via le 0493/18 49 55 ou cmstha@yahoo.com

Le samedi 2 septembre, en journée, dans le Parc Dussart, rendez-vous des Eleveurs de la Race des Chiens de Saint-Hubert avec leur concours européen, le Dog-Show. En soirée, début des Hubertoises qui se dérouleront dans le centre-ville.

Le dimanche 3 septembre dès 8 heures, rendez-vous au Parc Dussart pour la Marche de l’Émerveillement. Suite à l’invitation du Pape François et de toute l’Église, le sanctuaire de Saint-Hubert lance le mois de l’hommage à la Nature, célébration de la Création. Tout au long d’un circuit local à découvrir seul ou en famille, six rencontres seront proposées: infos sur notre relation à l’environnement naturel, échanges avec un forestier, rencontre avec l’École de Trompe de Saint-Hubert d’Ardenne, conte pour petits et grands, musique et chant par la Chapelle Musicale et le Chœur Borquin, éloges à la Création dans la Basilique. A 11 heures, messe sonnée par le Royal Forêt et bénédiction des animaux.