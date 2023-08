Saint-Hubert s'apprête à plonger en 44-45 durant trois jours

Durant l'hiver 44-45, la région de Saint-Hubert fut le théâtre d'événements de guerre tragiques qui verront finalement la libération des Ardennes par les troupes américaines aidées par des unités anglaises et l'appui de la population locale. Ce week-end du 11 au 13 août, plusieurs passionnés et véritables gardiens de la mémoire proposeront un vrai musée vivant, où tout le monde est chaleureusement convié. Une minutieuse reconstitution de l'époque 44-45 sera proposée avec costumes et matériels d'époque.