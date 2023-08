SDT : l'avis favorable argumenté du conseil communal de Saint-Hubert

Lors du dernier conseil communal de Saint-Hubert, les élus ont remis un avis favorable mais réservé concernant le Schéma de Développement du Territoire (SDT). Seul le conseiller indépendant Laurent Breuskin avait voté par la négative. Via un communiqué, le Collège communal souhaite apporter une réponse à l’article paru dans nos colonnes ce samedi. "Considérant que l’opérationnalisation du SDT sera le fait des communes, la volonté de la Région étant la responsabilisation de celles-ci dans la rencontre des objectifs régionaux ; que cette responsabilisation sera traduite au travers des Schémas de Développement Communaux (SDC) il nous paraît évident qu’un SDT est un document d’orientation essentiel, qui trace les grandes lignes du développement territorial wallon. Sachant toutefois que son adoption impactera indéniablement le développement territorial local pour les années à venir et ce dans divers domaines, il était essentiel d’analyser l’impact pour notre commune et au sens plus large pour la Province du Luxembourg".