La Commune de Saint-Hubert émet un avis favorable mais réservé sur le SDT

Des explications complémentaires face à cette décision, il n’y en aura malheureusement pas. Et les citoyens présents lors de cette soirée le regretteront sans doute tant les avis des élus ont changé en quelques semaines. En effet, lors du dernier conseil communal de juin, Anne Henneaux soulignait qu’un tel projet pourrait avoir un impact non-négligeable sur le territoire de Saint-Hubert. L’échevin Patrick Pierlot soulignait quant à lui que le tourisme était complètement oublié dans ce schéma qui paraissait peu adapté à Saint-Hubert. Du côté de la minorité, on relevait que la Commune n’était nullement représentée dans le projet et que la ville était de plus exclue des pôles d’ancrages. Une vision qui semble donc clairement avoir changé de part et d’autre puisque l’ensemble du conseil communal a voté favorablement l’avis rendu. Seul Laurent Breuskin, le conseiller indépendant, a voté par la négative.

Laurent Breukin: "Le SDT, un chat dans un sac"

Ne s’estimant pas entendu lors du conseil communal, Laurent Breuskin a souhaité réagir à l’issue de celui-ci. Il déplore la décision concernant le SDT et la manière dont la soirée s’est déroulée: "Pour moi, c’est un non catégorique face à un projet qui ne respecte pas notre commune. On achète clairement un chat dans un sac. Nous n’avons aucune garantie sur plusieurs points et il n’y a aucune considération pour le développement économique et touristique à Saint-Hubert. On risque d’être bloqué dans nos projets pendant de nombreuses années". Pour le conseiller indépendant, Saint-Hubert aurait dû faire comme d’autres Communes, oser montrer son désaccord face à ce schéma. "Rendre un"oui mais"n’a pas de sens. Nous avons l’occasion de montrer notre désaccord maintenant. Après, il sera trop tard. Avec un non, on aurait pu ouvrir les discussions."