Johnny Wathelet n'est plus le gérant de la station Shell de Saint-Hubert

Le goût du contact avec les clients

Au-delà de Saint-Hubert, où il a terminé sa carrière, l'homme était également connu dans d'autres villes du Centre-Ardenne. Il a été gérant des stations Shell de Neufchâteau, Libramont et Molinfaing. "Ce que j'ai le plus apprécié durant ces 25 ans de gérance ? Sans aucun doute le contact avec les gens, malgré le fait que je n'étais pas souvent derrière le comptoir, souligne-t-il. En tant qu'indépendant, je pense que le contact avec les clients est la chose la plus importante".

Et pour terminer, Johnny Wathelet souhaite remercier une personne en particulier. "Ma fidèle employée, Laura Lemaire, qui est en place depuis plus de 13 ans. D'ailleurs, elle sera toujours présente à la réouverture ; c'est une des conditions que j'imposerai au futur repreneur".