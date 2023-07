Ce week-end, Saint-Hubert a vrombi aux sons des vieilles mécaniques. En effet, plus d’une trentaine de vieilles motos, datant pour la plupart de l’avant-guerre, se sont rassemblées devant la basilique borquine avant de dévorer les kilomètres sur les routes de la province.

Cette concentration a réuni des passionnés belges et français dans le cadre d’un jumelage entre le Vétéran Moto Club Belge de Liège (VMCB) et le Rétro Motocyclettes Sarthoises (RMS). C’est lors d’une concentration de moto à Dijon en 2017 que les amitiés franco-belges se sont créées.

"Depuis, nous nous retrouvons chaque année pour vivre quelques moments ensemble, souligne Roland Mignolet, administrateur au VMCB. Une année sur deux, le rendez-vous a lieu en Belgique. Pourquoi Saint-Hubert ? C’est la ville de mon cœur, là où j’ai passé toute ma jeunesse puisque mes parents avaient une maison de campagne à Arville ; bâtisse où vit maintenant mon frère."

Des balades à travers la province

Ce samedi, les motards ont parcouru plus de 132 kilomètres au départ de Saint-Hubert. Une boucle était prévue afin de parcourir les régions de Paliseul, Bouillon et Bertrix.

Le dimanche, les amis motards se sont rendus au musée des motos anciennes à Habay-la-Neuve. "Lors de cette concentration, on retrouve beaucoup de motos d’avant-guerre et quelques-unes plus récentes jusqu’en 1965, précise Roland Mignolet. Nous étions escortés de deux véhicules d’assistance en cas de problème."

Les passionnés de très vieilles motos se font de plus en plus rares en Belgique et il y a une explication: "Les nouveaux collectionneurs privilégient les motos de leur enfance, celles des années 80-90 poursuit le passionné. Les plus anciennes ont moins la cote car elles sont plus complexes à utiliser. Certaines ne disposent pas de poignée d’accélérateur par exemple".

La bonne camaraderie franco-belge

Avec une moyenne de 45 km/h, les motards ont donc eu l’occasion de profiter d’une partie de la province de Luxembourg. N’ont-ils pas craint la météo pluvieuse du week-end ? "Non, pas spécialement, poursuit Roland Mignolet. Il est vrai que la pluie peut endommager certaines de ces motos mais a contrario, des températures élevées peuvent aussi mettre certaines machines en difficulté. L’idéal est donc une météo sèche sans grande chaleur."

La bonne humeur et la franche camaraderie étaient au rendez-vous de ce rassemblement. De quoi dégager quelques anecdotes: "Certains pilotes avaient oublié leurs bottes et nous avons été contraints d’aller en chercher au Trafic de Saint-Hubert, sourit Roland Mignolet. D’autres avaient oublié leur roadbook ou leur veste, on en a bien rigolé".