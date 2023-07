Kévin Debourse devient le président du syndicat d’initiative de Saint-Hubert

Depuis maintenant quelques semaines, Sandrine Boucquey a quitté sa fonction de présidente du royal syndicat d’initiative (SI) de Saint-Hubert. Avec sa vie professionnelle bien remplie, la dame n’avait plus le temps de s’investir pleinement dans l’ASBL. Son remplaçant n’est autre que Kévin Debourse, conseiller communal et membre de l’ASBL du SI depuis 2013. Son objectif sera de continuer à pérenniser les activités déjà mises en place depuis quelques années. "Développer de nouvelles choses est compliqué pour le moment, souligne-t-il. Le syndicat d’initiative emploie deux personnes à temps plein et la hausse des salaires cumulée à l’augmentation du coût de la vie fait qu’il devient de plus en plus difficile de tenir au niveau du budget. Les charges de notre bâtiment, bien que partagées avec la Maison du tourisme, sont assez importantes. Et la réforme des points APE n’arrange pas les choses." L’ASBL est subsidiée en partie par le Forem, une dotation communale de 40 000 €, le CGT, la Province, la Maison du tourisme et les recettes des divers événements organisés. "Et avec le nouveau code wallon du tourisme annoncé par la ministre De Bue, on ne sait pas trop à quelle sauce nous allons être mangés, poursuit le président. Il faut donc rester prudent".