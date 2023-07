N 89 trop souvent inondée sous un pont près de Saint-Hubert : voici les solutions envisagées

Une accumulation de plusieurs dizaines de centimètres d’eau rend la circulation très difficile à cet endroit. Lors des derniers gros orages de juin dernier, un accident a même eu lieu.

Des actions insuffisantes

"Le problème est renseigné et connu de nos services et s’est amplifié puisque les surfaces situées en amont se sont industrialisées et imperméabilisées au fil des ans, ce qui provoque des ruissellements plus importants qu’auparavant, t explique Héloïse Winandy, directrice des communications à la Sofico. Diverses actions ont été entreprises mais elles s’avèrent insuffisantes à ce jour".

Depuis quelques semaines, une campagne de curage exceptionnel est en cours au niveau de la zone concernée. Il a pour objectif de déboucher les canalisations pour faciliter les écoulements lors de forts épisodes pluvieux.

"La zone concernée consiste en un nœud de canalisations avec de nombreuses chambres de visite dont la plupart sont saturées poursuit la responsable. Le réseau se poursuit vers l’aval, ce qui complexifie les opérations car il n’est pas suffisant de déboucher les canalisations situées dans la zone critique. Il est également nécessaire de s’assurer que celles situées en aval, parfois plusieurs centaines de mètres plus loin, ont une section suffisante que pour absorber les écoulements".

Une autre campagne de curage

Une autre campagne de curage et d’endoscopie, à plus grande échelle, est prévue pour la seconde moitié de cette année. Celle-ci devrait permettre de mettre en évidence d’éventuels bouchons dans les canalisations qui seront alors solutionnés.

"Nous vérifierons également si toutes les extensions du zoning et constructions de nouveaux bâtiments réalisés autour de la zone concernée l’ont bien été conformément aux permis déposés ou ont bien fait l’objet de demandes", poursuit Héloïse Winandy.

Récemment, cette portion de la N89 a été réhabilitée ; pourquoi ne pas avoir profité de ces travaux pour régler le problème qui était connu ?

"Ces travaux ne portaient que sur le revêtement et aucune réfection en profondeur n’a été réalisée, explique la porte-parole. Résoudre le problème d’inondation récurrent de cette zone nécessite de multiples travaux d’inspection et de curage des canalisations qui ne se limitent pas à la zone problématique. Ces travaux sont d’une tout autre nature et envergure, ils ne pouvaient dès lors pas être réalisés concomitamment".

En attendant, on ne peut que conseiller aux usagers de la route l’extrême prudence sur cette portion de route lors des prochains épisodes pluvieux.