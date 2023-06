Les spectacles à pointer au Juillet Musical de Saint-Hubert

Parmi les autres spectacles "utopiques" au programme, le concert "Veillée d’armes", de la soprano belge Lore Binon et de l’ensemble Lingua Franca met en avant l’aspiration à la paix, puisant dans le répertoire de Bach et de Telemann. Un moment fort à pointer, le 16 juillet à 20 h, à l’église de Libin. Le programme "Miroirs de l’âme" du Vlaams Radiokoor proposera quant à lui un voyage choral de la Belgique à la Scandinavie, conduisant des ténèbres à la lumière et de la Renaissance à la musique contemporaine, au fil de pages de Brahms, Lekeu, Mahler, Gjeilo, Schumann, parmi d’autres, le 8 juillet à 20h à la basique de Saint-Hubert. Dans la même veine voyageuse, l’ensemble Recrues d’Essence , une formation inclassable fusionnant musique savante et musique populaire, partira pour un périple endiablé des Balkans à l’Amérique latine, plein d’improvisation et de danse. Chaque œuvre interprétée sera une création mondiale. À vivre déjà ce dimanche 2 juillet, à la collégiale Saint-Monon à Nassogne.