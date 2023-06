Le Juillet Musical, un festival de musique classique, débute ce samedi 1er juillet, en province de Luxembourg

En tout, quatorze concerts variés et accessibles à tous sont proposés. On y trouve des artistes de grand renom, des étoiles montantes et des élèves des académies locales. Se mettant au diapason de la thématique globale des Festivals de Wallonie, "Utopies", la programmation promet un surprenant cocktail de grand répertoire, de musique de chambre et de spectacles inventifs et inédits.

Harpiste mondialement connue

Pour construire la programmation de cette 66e édition (déjà !), la directrice artistique du festival, Els Celis, a eu recours à la formule qui fait le succès du festival: la diversité et la qualité: "Comme chaque année, tous les artistes sont de très grands musiciens, sans exception, avec des valeurs confirmées et des étoiles de demain. Chaque concert, chaque interprétation est un défi, une remise en question, une confrontation unique avec soi-même, avec les autres artistes et avec le public." D’emblée dans la discussion, la programmatrice pointe du doigt les concerts du 2 juillet, "Recrues d’Essences", du 8 juillet, "Chœur de la Radio flamande", "un chœur de très haut niveau", conseille-t-elle, ainsi que la prestation d’Anneleen Lenaerts (photo), harpiste mondialement connue de l’Orchestre Philharmonique de Vienne, le 23 juillet.

Jeunes publics

Il tient à cœur au festival de rendre sa programmation accessible aux jeunes publics. Le spectacle famille "Madame vitesse", une évocation musicale des exploits de la première femme pilote automobile, est une création mondiale tournant dans tous les Festivals de Wallonie. Le spectacle sera déjà proposé ce 2 juillet à 15h à la Maison de la Culture de Marche. Le Festival des Jeunes, quant à lui, réunit des élèves de toutes les académies de la province de Luxembourg et sera proposé le 3 juillet à 20 h, à l’église Saint-Remacle à Marche.

Jeunes talents

En outre, le festival tient à offrir un tremplin aux jeunes talents. Le Duo Philea interprétera des morceaux pour piano et violon de Biber, Brahms, Beethoven et Tchaïkovski, le 9 juillet, à 15 h, à l’église d’Arville. BEvocaL, le chœur national de jeunes de Belgique, chantera entre autres du répertoire de Piazzolla, Fauré, Glass et Brahms le 16 juillet à 15 h, dans l’église de La Roche. Enfin, il accueillera les lauréats du concours "Génération Classique 2022", le Susato Trio, dans des pièces de Bloch et Mendelssohn, et le Xilema Duo interprétant du Brahms et du Ravel (23/07, 15 h 00, église à Smuid).

Il reviendra donc à la harpiste Anneleen Lenaerts de clore le festival le 23 juillet, avec son récital "Rêve viennois", dans lequel elle mettra en valeur tout le potentiel expressif de son instrument, à travers des œuvres de Gounod, Bizet, Puccini, Wagner… à l’église de Saint-Hubert.

A pointer en soirée, dés ce samedi

Parmi les autres spectacles «utopiques» au programme, le concert «Veillée d’armes», de la soprano belge Lore Binon et de l’ensemble Lingua Franca met en avant l’aspiration à la paix, puisant dans le répertoire de Bach et de Telemann. Un moment fort à pointer, le 16 juillet à 20h, à l’église de Libin.

Le programme «Miroirs de l’âme» du Vlaams Radiokoor proposera quant à lui un voyage choral de la Belgique à la Scandinavie, conduisant des ténèbres à la lumière et de la Renaissance à la musique contemporaine, au fil de pages de Brahms, Lekeu, Mahler, Gjeilo, Schumann, parmi d’autres, le 8 juillet à 20h à la basique de Saint-Hubert.

Dans la même veine voyageuse, l’ensemble Recrues d’Essence, une formation inclassable fusionnant musique savante et musique populaire, partira pour un périple endiablé des Balkans à l’Amérique latine, plein d’improvisation et de danse. Chaque œuvre interprétée sera une création mondiale. À vivre déjà ce dimanche 2 juillet, à la collégiale Saint-Monon à Nassogne.

Programme, tarifs et horaires complets : juilletmusicaldesainthubert.be