Émilie Lacourt, 2e en Autriche: Trois Ironman montagnards en 3 ans, 3 podiums

Émilie Lacourt a terminé ce samedi 2e féminine de l’Austria Extreme Triathon (3,8 km natation dans une rivière dont la moitié à contre-courant, 186 km à vélo avec 3900 m de D +, et 44 km de course à pied avec 1900 m de D + et une arrivée jugée à plus de 1700 m d’altitude), au terme de plus de 17 heures d’effort (17h15’).