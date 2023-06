À leur arrivée, les sapeurs borquins ont constaté que le n° 1, l’habitation attenante à la maison en feu, était, elle aussi, attaquée par les flammes ! Pour faire face à l’urgence de la situation, des renforts ont été requis. Pompes, citernes et pompiers sont donc venus de Libramont, Rochefort, Marche et Paliseul. C’est seulement vendredi matin que les derniers pompiers ont quitté les abords des deux maisons. La raison ? Une reprise du feu dans les décombres du n° 3. Cela a nécessité que les sapeurs borquins déploient une fois de plus leur matériel d’extinction.

Habitations sinistrées

Le n° 3 de la place des Sabotiers est totalement détruit: murs et décombres calcinés, témoins de la violence de l’incendie.

Au n° 1, la maison familiale voisine, une grande partie de l’étage, le grenier et le toit ont été détruits par le feu.

Le laboratoire de la police de Marche-en-Famenne et l’expert Genard sont descendus sur les lieux pour connaître l’origine du sinistre.

Une personne entendue

À ce stade-ci, de sources policières sûres, rien ne permet d’établir si c’est accidentel ou pas.

Une personne a toutefois été entendue, vendredi après-midi, dans le cadre de cette affaire.

Il serait même envisagé de faire venir un chien renifleur dressé à la recherche de produits accélérants.

L’enquête suit son cours.