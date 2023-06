Sur les sept dernières années, la troupe borquine a toujours figuré dans le trio de tête et cette victoire est la deuxième du genre. Cette année, onze troupes, issues des 5 provinces wallonnes, ont participé à la 86e édition du concours. En plus de cette victoire, on souligne également la belle troisième place de la troupe de théâtre wallon de Jenneret (Durbuy). Cette Coupe du Roi a été créée en 1932 par le roi Albert 1er en personne. Celui-ci souhaitait encourager le théâtre dialectal en Wallonie. Ces deux performances luxembourgeoises attestent donc de la vitalité du théâtre dialectal dans notre province.

Pour gagner ce trophée, le Cercle wallon vesquevillois avait décidé de jouer la pièce Le vison voyageur. "C’est la première fois que Vesqueville interprétait une pièce anglaise, souligne Anne Henneaux qui fait partie de la troupe. Et tant les comédiens que le public ont découvert le charme d’un comique qui déclenche le rire dès le début et l’entretient tout au long de la pièce. Un beau succès comme en témoignent les éclats de rire et les applaudissements du public au cours des sept représentations données à Vesqueville, ainsi qu’à la 8e jouée devant 280 personnes à Freux."

Nouvelle pièce en mars prochain

Pour obtenir cette fameuse première place, la troupe de théâtre a été évaluée par un jury d’experts de l’Union Culturelle Wallonne. Ceux-ci ont été attentifs à l’impression d’ensemble, la mise en scène générale, la présentation du spectacle, l’interprétation et la maîtrise de la langue. Tout en portant également attention aux décors, costumes, décors sonores, maquillages et effets spéciaux. Fort de ce succès, la troupe de Vesqueville compte bien remettre le couvert en mars 2024 en interprétant Impair et père. "Durant la période Covid, nous avons été privés de théâtre, indique Anne Henneaux. Nous avons alors eu l’idée de garder le contact avec notre public en plaçant sur notre chaîne Youtube"Théâtre wallon Vesqueville", une pièce jouée en 2019. Effet inattendu, de nouveaux spectateurs sont apparus, se rendant sûrement compte qu’ils pouvaient comprendre le wallon." La troupe de Vesqueville est composée des comédiens suivants: Marie-France Fromont, Bernard Hartman, Anne Henneaux, Johanna Boulard, Frédéric Leroy, André Adam, Zoé Adam, Michel Paulus, Julie Collot, Valérie Legrand et Maxime Lagasse.