Les sonneurs ont fait vibrer la basilique de Saint-Hubert (photos)

Démontrer que la trompe est toujours présente à Saint-Hubert

Il est vrai qu’en plus du concours en lui-même, l’ensemble des sonneurs se sont également rassemblés pour offrir un mini-concert de haute qualité. Pas étonnant quand on sait que plusieurs des participants ont déjà remporté de prestigieux prix à travers le monde et l’Europe. En parallèle au concours, Guy Herman se félicite de faire passer divers messages à travers cet événement. "On souhaite montrer que la trompe est toujours bien présente à Saint-Hubert explique-t-il. Il faut rappeler que nous sommes tout de même la capitale mondiale de la trompe et que ce concours est une première en Belgique mais également dans le Benelux. Notre instrument est également reconnu par l’UNESCO." Un tel spectacle, c’est également l’opportunité de faire découvrir la trompe au grand public. Raison pour laquelle le concours s’est vu progressif dans les sons, commençant par les solos pour finir en quintettes. "Une belle occasion de montrer la manière de sonner la trompe et aussi de l’écouter. Un instrument qui innove sans cesse et qui se veut ancien et moderne à la fois", termine Guy Herman.

Un lieu évident pour une telle manifestation

Concours international oblige, les organisateurs ont eu l’occasion d’accueillir Antoine de La Rochefoucauld, le président de la Fédération Internationale des Trompes de France (FITF). Ce dernier se félicitait d’ailleurs d’un tel événement sur le sol belge, de surcroît à Saint-Hubert. "Saint-Hubert est la capitale mondiale de la trompe et c’est donc tout un symbole qu’un tel spectacle se déroule ici a-t-il souligné. Rappelons que c ’est la première fois qu’un événement d’une telle envergure se déroule dans le Benelux. Depuis peu, l’Art musical de la trompe est inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO, ce qui démontre le prestige de l’instrument. Ce concours n’a pas de valeur en soi, il est purement symbolique. Mais il est important de continuer à promouvoir cet instrument." La Fédération Internationale des Trompes de France a pour rôle de rassembler les sonneurs et amateurs de trompe de tous pays et est un peu la référence en Europe. Sa présence à Saint-Hubert ce samedi prouve donc l’importance d’une telle manifestation mais aussi de la qualité du spectacle renvoyée au public s’étant déplacé en nombre. Souhaitant mettre ce concours en place depuis maintenant quelques années, Guy Herman semble donc avoir réussi son pari.