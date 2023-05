Oxfam Trail Walker à Saint-Hubert: un défi sportif pour la bonne cause

Parcourir 100 km en équipe, sans relais et en moins de 30 h, tel était l’objectif de l’Oxfam Trail Walker ce vendredi et samedi du côté de Saint-Hubert. Au total, ce sont plus de 135 équipes qui se sont lancées dans cette expédition, découvrant ainsi la grande région de Saint-Hubert. Ce défi sportif a surtout permis de récolter plus de 401 198 euros, une somme qui servira à financer les projets d’Oxfam Belgique visant la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Au niveau sportif, c’est l’équipe des Valeureux coureurs Borquins qui est arrivée première. Emmenée par l’échevine borquine Céline Nicolas, elle a ainsi parcouru les 100 km en moins de 18h et 7 minutes !