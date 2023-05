Des trompes de chasse s'affronteront à Saint-Hubert dans le cadre d'un concours

À cette occasion, six quintettes vont s’affronter dans plusieurs épreuves. "Il y aura ainsi quatre étapes dans ce concours", souligne Guy Herman de l’École de Trompe de Saint-Hubert. "Chaque participant présentera un solo afin de faire découvrir la trompe au grand public. Ensuite, nous passerons aux duos et aux trios avant de terminer par les quintettes. Chaque étape sera évaluée par un jury de qualité et les différents points seront additionnés. Nous aurons également la présence du directeur de l’Académie de musique de Saint-Hubert pour évaluer la musicalité des partitions présentées."

L’organisateur l’assure, les morceaux joués seront de très grande qualité puisque les trente sonneurs présents sont réputés et certains ont déjà remporté de prestigieux prix à travers l’Europe et le monde. Ce concours se voudra international puisqu’on note la présence de sonneurs hollandais, français et belges.

Un concert de 30 sonneurs

"Cet événement, c’est une belle occasion pour le grand public de découvrir la trompe et d’apprendre à mieux écouter ce magnifique instrument poursuit Guy Herman. Raison pour laquelle il y a quatre étapes afin d’y aller progressivement dans l’écoute".

Le concours se terminera ensuite avec un grand concert donné par l’ensemble des sonneurs présents avant la remise des prix. Organisé par l’École de Trompe de Saint-Hubert, l’événement débutera sur le coup de 14 heures Des préventes à 10 € sont disponibles jusqu’au 4 juin via la Maison du Tourisme, la Basilique ou par virement bancaire via le compte BE09 0004 5677 8757 en mentionnant École de Trompe Saint-Hubert. "Des places seront ensuite en vente le jour même au prix de 15 € souligne l’organisateur. Et l’événement est gratuit pour les enfants jusqu’à 8 ans. Des places qui seront numérotées pour l’occasion".

Notons également qu’un bar sera présent à l’extérieur de la basilique entre 11 heures et 17 heures.

Infos et renseignements: 0495/48 36 76.