Chambord et Saint-Hubert, trois ans de partenariat

Ce rapprochement a également pour but d’adopter une communication conjointe pour la promotion des deux sites et de leurs activités respectives afin de doper le tourisme. Des activités et des projets conjoints sur des sujets d’intérêt commun sont également envisagés. Enfin, cette alliance a également comme objectif de permettre aux publics français et belges de mieux connaître les richesses de chacun. Ce partenariat franco-belge semble naturel puisque le domaine de Chambord et Saint-Hubert ont des caractéristiques communes.

Patrimoine et chasse comme points communs

En effet, le Domaine national de Chambord et la Basilique de Saint-Hubert sont quasi-contemporains puisque leur construction a débuté respectivement en 1526 et en 1519. Les deux monuments sont également classés, Chambord en tant que monument historique français et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, tandis que la Basilique de Saint-Hubert est classée Patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie depuis 1996.

Hubert est le saint patron des forestiers et de la chasse, Saint-Hubert étant reconnue capitale internationale de la chasse, de la nature et de la trompe de chasse, tandis que le Domaine national de Chambord est un sanctuaire de conservation du biotope avec une mission d’éducation et de mise en place de recherches scientifiques concernant les populations d’animaux du domaine. Ainsi, Chambord et la Basilique de Saint-Hubert constituent un riche patrimoine culturel et naturel qu’il convient de préserver. Dans le cadre de cette mission, les deux sites partagent les mêmes objectifs en matière de conservation, de préservation et de développement du tourisme.

Bourgmestre et ministres ravis

Ce partenariat ravit bien évidemment Pierre Henneaux, le bourgmestre de Saint-Hubert. "Nous espérons que ce rapprochement se verra fort et pérenne, empreint de réussite et permettant de faire grandir conjointement la réputation déjà bien ancrée de Chambord et de Saint-Hubert". Du côté des ministres De Bue et Borsus, l’enthousiasme est également de mise. Ils soulignent cette belle opportunité pour la ville borquine qui va pouvoir profiter de l’expertise et de l’expérience française pour renforcer sa notoriété et son attractivité à l’échelon national et international.

Enfin, Pierre Dubreuil, le Directeur général du Domaine national de Chambord a également réagi à ce rapprochement. "La projection de Chambord dans l’avenir passe notamment par les échanges internationaux. Chambord a déjà signé des partenariats avec le Palais d’Été de Pékin en Chine, la Venaria Reale en Italie et le City Palace d’Udaipur en Inde. Ce nouveau partenariat franco-belge est fondé sur l’objectif commun de relier les patrimoines naturels et culturels dont nous avons la charge."