Prison de Saint-Hubert : six des dix évadés, repris vendredi

Pour rappel, jeudi en fin d’après-midi, une dizaine de détenus en séjour illégal et en prison pour des faits de stups avaient disqué la clôture d’enceinte du centre de détention pour se faire la belle. On suppose qu’ils ont dû dérober la disqueuse sur le chantier en cours à la prison ou dans un des ateliers. L’alerte donnée, des moyens importants en hommes et en matériel avaient été déployés: une dizaine d’équipes des zones de police Semois et Lesse, Gaume et Centre-Ardenne, des agents du DNF, un maître-chien, le drone de la zone de Gaume et un hélico de la police fédérale. Les recherches se sont concentrées surtout sur les bois de Saint-Hubert. Sans nourriture ni eau ni GSM ni boussole, les jeunes adultes étaient livrés à eux-mêmes.

Vendredi midi, deux évadés étaient arrêtés dans le centre de Libramont, le troisième membre du trio devait l’être un peu plus tard à la gare de Libramont.

Les quatre autres étaient toujours en fuite, vendredi en fin de journée. Le commissaire divisionnaire de la zone de police Semois et Lesse, Vincent Léonard avait envoyé l’équipage du quad de son service pour sillonner les bois: "Avec la caméra thermique, on peut repérer n’importe quelle silhouette jusqu’à 400 mètres. Le hic, c’est que dans la forêt dense de conifères et même de feuillus, les capacités de cet appareil sont fortement réduites". Vers midi, la mission du quad était terminée. Et les autres engins utilisés jeudi soir ? Ils ont été remballés nous confie encore M. Léonard: "L’hélico, le chien pisteur et le drone ont besoin d’un point de départ et d’une direction pour cerner une zone suspecte. Sinon, ça ne sert à rien et ça coûte de l’argent", précise-t-il. L’hélico est toutefois intervenu du côté de Harsin quand on a repéré les fuyards.

Enquête à la prison

Au parquet du Luxembourg, le procureur du roi Étienne Donnay a soulevé quelques questions dès vendredi matin: "Comment les dix évadés sont-ils parvenus à se procurer une disqueuse ? Et comment est-il possible que dix personnes s’évadent ainsi ? Il y aura une enquête à faire au sein de la prison", a-t-il prévenu. "Et j’aurai un droit de regard sur cette enquête. Je suis quand même interpellé par le fait que dix personnes aient pu s’évader ainsi en plein jour", a-t-il encore ajouté.