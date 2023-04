Home et finances du CPAS se portent bien

Le home Herman se porte également bien puisqu’il dégage un boni de 20 000 euros. "Actuellement, nous avons 57 lits occupés sur les 59 que compte l’établissement, souligne André Adam. Si nous arrivons à recruter du personnel, nous pourrons avoir une occupation maximale des lits. Mais ce recrutement n’est pas évident".

Raison pour laquelle un appel a été demandé à Moving People, le Recrutement Européen pour Personnel Médical. Le but étant de trouver rapidement deux infirmiers à temps plein via un autre pays européen. En attendant, le personnel en place a pu voir son temps de travail allongé afin que le service puisse tourner. "Nous avons accueilli pas mal de réfugiés ukrainiens sur Saint-Hubert, n’y a-t-il pas du personnel soignant dans ces personnes ?", a questionné Didier Neuvens pour la minorité. "Une personne était pressentie mais l’équivalence des diplômes n’a pas été reconnue", répond André Adam.

Notons que le bourgmestre Pierre Henneaux se félicite bien entendu du boni de la maison de retraite alors que les prévisions en la matière étaient pessimistes selon certains.

Des subsides revus à la hausse pour le projet à Awenne

Le projet de transformation de la Maison de village d’Awenne dans le cadre du Programme Communal de Développement Rural (PCDR), datant de 2016, est de nouveau venu sur la table. Les subsides accordés ont été revus à la hausse et seront de l’ordre de 634 000 € sur un montant total des travaux estimés à 1 049 369 euros. La part communale sera donc de 414 000 euros. "C’est très cher et l’aménagement extérieur n’est même pas compris dans ce prix, souligne Didier Neuvens. Et même si le subside est important, cela reste tout de même de l’argent public". L’échevine Anne Henneaux rappelle que le dossier a traîné en longueur au niveau administratif et que tout a augmenté depuis. "On est conscient de ce coût mais on ne sait plus revenir en arrière", souligne-t-elle. Pierre Henneaux rappelle également que l’augmentation des coûts des matériaux n’a pas aidé. Au vote, la minorité et le conseiller indépendant Laurent Breuskin s’abstiennent. "Nous sommes contents de voir que les subsides sont en augmentation, a lancé Dominique Bosendorf pour la minorité. Mais cela reste un coût total trop important, raison pour laquelle nous nous abstenons". Le dossier est à présent aux mains du pouvoir subsidiant.