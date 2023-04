Cantine durable: prix du public et 14 000 € pour Saint-Hubert

Mercredi dernier, le chef de la cuisine du home Herman de Saint-Hubert a été récompensé lors de la remise des prix "La Cantinade" à Bouge. En effet, sa recette intitulée "Un suprême de volaille à basse température en croûte d’herbes et son taboulé de jus de tomates, carottes colorées glacées", a remporté le prix du public. Ce concours visait à promouvoir les cantines durables et s’inscrivait dans le cadre du plan Green Deal dont la Commune est signataire de la convention. Un plan mettant en avant les produits locaux, respectueux de l’environnement et qui favorise les produits équitables, des repas sains, équilibrés et savoureux. La réduction du gaspillage alimentaire et des déchets sont également mis en avant. Une belle reconnaissance qui s’accompagne d’une aide financière de 14 000 euros pour la ville de Saint-Hubert. Une somme qui sera reversée dans des projets visant une meilleure alimentation dans les écoles communales, les repas livrés à domicile et dans le home Herman.