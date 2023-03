Après plusieurs mois de fermeture, la piscine de Saint-Hubert a enfin rouvert ses portes

Joie et sourires étaient de nouveau réunis ce lundi matin aux abords de la piscine de Saint-Hubert. Après un peu plus de trois mois de fermeture forcée, le bassin borquin a enfin rouvert ses portes. Pour rappel, la piscine avait fermé ses portes le 19 décembre dernier. En cause, les coûts énergétiques qui avaient explosé, tant au niveau du mazout de chauffage que de l’électricité. "Les enfants et leurs enseignants étaient bien évidemment ravis ce lundi matin souligne le directeur f.f. Pierre Chardome. Tout se remet petit à petit en route. Au total, c'est à peu près une trentaine d'écoles de Saint-Hubert et des régions avoisinantes qui vont retrouver l'apprentissage de la nage".