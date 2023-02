Le successeur de Bastien Gilain bientôt connu à Saint-Hubert ?

Sauvé à 99,9%, et trop loin que pour prétendre à une place en play-off, Saint-Hubert n’a déjà finalement plus grand-chose à jouer dans ce deuxième tour. Alors, quels seront les objectifs des Borquins ? "Terminer le plus haut possible, souffle Philippe Léonard. Je sais que les joueurs ont déjà réalisé des petits paris sur la fin de saison. Et nous entendons aussi continuer à intégrer les jeunes. Un garçon comme Théo Burton aura du temps de jeu."

Du côté de Saint-Hubert, la priorité est de trouver un nouveau coach pour la saison prochaine puisque, pour rappel, Bastien Gilain rejoindra Natoye la saison prochaine . "Disons que son départ était attendu. Nous étions déjà parvenus à garder Bastien une année de plus que ce que nous pensions, sourit Philipe Léonard. L ’an dernier, nous avions déjà senti une hésitation car il avait la crainte de réaliser l’année de trop. Cette année, il a demandé une semaine de réflexion et puis, il a annoncé son choix. Il était très ému. Évidemment, nous aurions aimé le garder, mais bon, nous savions très bien qu’il n’allait pas faire toute sa carrière chez nous. Son successeur ? Nous espérons le trouver le plus vite possible. Des contacts ont été pris, des réponses pourraient déjà tomber ce week-end. Après, il n’y a pas encore le feu au lac. Le profil cherché ? Nous n’avons pas un profil type. L’idéal, c’est quelqu’un qui sait bosser avec des joueurs expérimentés, mais qui sait aussi faire évoluer des jeunes."

Antoine Noël prolonge

Ce qui est certain, c’est que le successeur de Bastien Gilain ne sera pas Antoine Noël. Actuellement entraîneur en P1 et joueur en R2, le Namurois continuera à évoluer avec la R2. "Il nous l’a confirmé, se réjouit Philippe Léonard. I l sera aussi probablement toujours le coach de la P1. Au niveau des joueurs, Mathieu Crabbe et Adrien De Sousa iront jouer en P1. Les jeunes Théo Burton et Louis Chardome intégreront le noyau de R2. Des renforts extérieurs ? Cela dépendra aussi des départs éventuels, tout le monde n’a pas encore donné réponse. Il faudra aussi voir ce que souhaitera le nouveau coach."